إعتقال مدير العمليات الإقتصادية لـ”الحرس الثوري” بتهمة إختلاس 350 مليون دولار

دولياتالسبت 27 أيار 2017 إعتقال مدير العمليات الإقتصادية لـ”الحرس الثوري” بتهمة إختلاس 350 مليون دولارأفادت معلومات لصحيفة “الجريدة” الكويتية، أن الأجهزة الأمنية التابعة لـ”الحرس الثوري” الايراني، اعتقلت المدعو مسعود مهردادي ، الذي يدير جميع عمليات “الحرس” الإقتصادية ، وذلك لإتهامه بالتواطئ في إختلاس مبلغ ١٣٠٠ مليار تومان (حوالي ٣٥٠ مليون دولار أميركي). واعتقل مهردادي بناء على مذكرة قضائية من المحكمة العسكرية، كما هو متبع مع أعضاء الحرس . كما قامت الأجهزة الأمنية التابعة لـ”الحرس” بإعتقال العميد ساجدي نيا المعروف بالعميد سيف ، مساعد مهردادي .كلمات مفتاحية:"الحرس الثوري"إختلاسإعتقالالمصدر: الجريدة الكويتية