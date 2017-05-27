إعتقال مدير العمليات الإقتصادية لـ”الحرس الثوري” بتهمة إختلاس 350 مليون دولار

أفادت معلومات لصحيفة “الجريدة” الكويتية، أن الأجهزة الأمنية التابعة لـ”الحرس الثوري” الايراني، اعتقلت المدعو مسعود مهردادي ، الذي يدير جميع عمليات “الحرس” الإقتصادية ، وذلك لإتهامه بالتواطئ في إختلاس مبلغ ١٣٠٠ مليار تومان (حوالي ٣٥٠ مليون دولار أميركي).

واعتقل مهردادي بناء على مذكرة قضائية من المحكمة العسكرية، كما هو متبع مع أعضاء الحرس . كما قامت الأجهزة الأمنية التابعة لـ”الحرس” بإعتقال العميد ساجدي نيا المعروف بالعميد سيف ، مساعد مهردادي .