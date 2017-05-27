قوى الأمن: تدابير سير عند تقاطع التباريس الإثنين

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بيان، أنه ضمن مشروع تطوير النقل الحضري لمدينة بيروت الكبرى، ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأشغال تخطيط (تزييح) تقاطع التباريس – ساحة جبران تويني، وذلك اعتباراً من تاريخ 29 أيار 2017 ولغاية تاريخ 1 حزيران 2017 من الساعة التاسعة مساء ولغاية الساعة الرابعة من فجر اليوم التالي.

وستؤدي هذه الأعمال الى منع المرور على مسرب واحد من التقاطع المذكور.

ودعت المواطنين الى التقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.