“داعش” يتبنى هجوم المنيا

أعلن تنظيم “داعش” تبنيه للهجوم الذي استهدف، الجمعة 26 أيار، حافلة في المنيا بمصر، والذي ذهب ضحيته عشرات من الأقباط.

ونشر “داعش” بياناً عبر تطبيق “تليغرام”، قال فيه إن “مفرزة أمنية من جنود” تابعين له قاموا “بنصب كمين محكم” لعشرات الأقباط غربي مدينة المنيا عاصمة المحافظة. وأضاف أن عناصره أحرقوا إحدى سيارات الأقباط أيضاً.

كما أوردت وكالة “أعماق” التابعة للتنظيم الخبر قائلةً إن “مفرزة أمنية” من داعش “نفذت هجوم المنيا الذي استهدف يوم أمس حافلة تقل أقباطاً”.