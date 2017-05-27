الجميع يرحّب بمبادرة عدوان.. المعلوف: طرحه يؤمّن الميثاقية وصحة التمثيل وانتخاب أقلّه 50 نائباً بقوّة المسيحيين

أكد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب جوزيف المعلوف أن المبادرة التي يقوم بها النائب جورج عدوان جدّية، مشيراً الى أن التواصل يتمّ مع كل الفئات المعنية التي رحّبت بما يقوم به.

وفي حديث الى وكالة “أخبار اليوم”، أوضح المعلوف أن الطرح الذي قدّمه عدوان يؤمّن صحة التمثيل والميثاقية المطلوبة في قانون الإنتخابات.

وسئل: هل تحوّلت “القوات” من خلال النائب عدوان الى صلة الوصل بين كل الأطراف، فأجاب المعلوف: “ما يقوم به عدوان هو استمرارية لما كان قد بدأه سابقاً من خلال اللجان التي انبثقت عن مجلس النواب في المرحلة الماضية، علماً أن هذه اللجان عملت على هذا الملف الإنتخابي برئاسة عدوان لفترة طويلة وكانت قد خرجت وقتذاك بتقرير حصل حوله بعض الإلتباسات”.

وفي هذا الإطار لفت المعلوف الى أن لدى عدوان إلماماً في الموضوع لا سيما لجهة الهواجس التي يعبّر عنها كل الأطراف، وبالتالي استطاع، من خلال التشاور الذي قام به مع الجميع، التوصل الى صيغة قد تؤمّن الميثاقية المطلوبة.

ولفت الى أن الهاجس الأساس لدى عدوان هو تصحيح الغبن الذي لحق بالمسيحيين في قانون “الستين”، مشيراً الى أن الصيغة المطروحة تؤمّن إنتخاب أقلّه 50 نائباً بقوّة المسيحيين، بالإضافة الى الأخذ بالإعتبار بعض المعطيات المناطقية التي تحتاج الى تغيير كي يكون التمثيل صحيحاً وعادلاً.

وعن تأجيل الجلسة التشريعية الى 5 حزيران المقبل، قال المعلوف: “على أي حال موضوع فتح الدورة الإستثنائية بيد رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري، لكن تمّ الإتفاق على فتحها”.

وختم: “نأمل أن يحصل التفاهم فيقرّ القانون العتيد في تلك الجلسة”.