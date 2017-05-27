مصادر قريبة من جنبلاط: نتابع ما يجري ونأمل أن تكون هناك إيجابيات فعلية

أكدت مصادر قريبة من رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط ، أن “موقفنا سبق وحدّدناه ولا جديد نضيفه، وهناك من يتحدث عن أفكار جديدة في ما خص قانون الإنتخاب العتيد.

وأضافت المصادر نفسها لصحيفة “الجمهورية”: :نحن نتابع ما يجري ونأمل ان تكون هناك إيجابيات فعلية”، في وقت عكست مصادر عاملة على خط الإتصالات قبول جنبلاط للقانون النسبي المقترح، وانه لا يتخذ جانب الإعتراض عليه كونه يراعي الطرح الذي يلبّي مطلبه بدمج دائرتي الشوف وعاليه.