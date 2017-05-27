قائد الجيش: لمزيد من الجهوزية تنفيذا للمهمّات المرتقبة

تفقّد قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر السبت، مقرّ الفوج المجوقل في غوسطا، حيث جال في مراكزه واطلع على أوضاعه ونشاطاته التدريبية، ثمّ اجتمع بالضباط والعسكريين وزوّدهم التوجيهات اللازمة.

وقد أثنى عون على مسيرة الفوج والإنجازات القتالية المميّزة التي حقّقها في أكثر من محطّة، خصوصاً في مواجهة الإرهاب، داعياً العسكريين إلى مزيدٍ من الجهوزية والاستعداد لتنفيذ المهمّات المرتقبة بروح الشجاعة والالتزام المعهودة فيهم، منوها بالعمليات النوعية الاستباقية التي نفّذتها مديرية الاستخبارات خلال الأيام الماضية في منطقة عرسال، مشيراً إلى أن توقيف الإرهابيين المسؤولين عن تفجيرات بلدة رأس بعلبك بالسرعة القصوى، قد حال دون استمرارهم في تنفيذ مخطّطاتهم الإجرامية، وجنّب وقوع الكثير من الضحايا في صفوف المواطنين.

وفي هذا الإطار، أكّد القدرة الاستخباراتية والاستعلامية للجيش على اجتثاث الخلايا الإرهابية من مخابئها أينما وجدت، وهذه القدرة تسير جنباً إلى جنب مع مواصلة الوحدات الميدانية مهاجمة مواقع التنظيمات الإرهابية على الحدود الشرقية، وتضييق الخناق عليها وصولاً إلى دحرها بصورة نهائية.

بعد ذلك، تفقّد قائد الجيش العسكريين الجرحى من جرّاء حادث التفجير الذي تعرّضوا له الجمعة في منطقة البقاع، حيث اطلع على أوضاعهم الصحيّة، وتمنّى لهم الشفاء العاجل.