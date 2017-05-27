“شعبة المعلومات” أوقفت المصري و”الغبي” في “مقهى أمني”!

أوقفت “شعبة المعلومات” أمس المطلوب رضا المصري ، المعروف بإطلالاته الإعلامية الباذخة، والمدّعى عليه بعمليات نصب وإحتيال، آخرها الدعوى المرفوعة عليه (وعلى والده الشيخ محمد المصري) من “المجلس الإسلامي الشيعي الـأعلى” بتهم التزوير وانتحال الصفة والإحتيال والإختلاس.

وجرى توقيف المصري مع مطلوب بارز بتهم الإتجار بالمخدرات ، يُدعى ح. م. (مُلّقّب بـ”الغبي”)، ومطلوب بنحو 140 مذكرة توقيف بتهم الاتجار بالمخدرات والإعتداء على الجيش والأمن الداخلي ، وغيرها من الجرائم. واللافت أن عملية التوقيف جرت في مقهى في بلدة رياق البقاعية، يملكه ضابط في قوى الأمن الداخلي يخدم في منطقة البقاع.