الرياشي بدأ زيارة للولايات المتحدة تستمر 3 أيام

وصل وزير الاعلام ملحم الرياشي، منذ قليل، إلى ولاية نيوجرسي في الولايات المتحدة الأميركية، حيث من المقرر ان يشارك مساء اليوم بتوقيت الولاية في عشاء يقيمه مركز “القوات اللبنانية” في نيوجرسي، على شرفه، في حضور أبناء الجالية اللبنانية.

وينتقل بعد ظهر غد إلى ولاية أوهايو، حيث سيلتقي أبناء الجالية اللبنانية، ويشارك في العشاء السنوي الذي يقيمه مركز “القوات” في مدينة كليفلاند، ويلقي كلمة خلاله. وتستمر زيارة الرياشي الأميركية ثلاثة أيام.