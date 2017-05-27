الحريري معزّياً السيسي والبابا تواضروس: هجوم المنيا يهدف لإثارة الفتنة بين المصريين

محلياتالسبت 27 أيار 2017 الحريري معزّياً السيسي والبابا تواضروس: هجوم المنيا يهدف لإثارة الفتنة بين المصريينأبرق رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الى كل من رئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وإلى بابا الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني أعرب فيهما عن “شجبه العميق وإدانته الشديدة لجريمة الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة تقل مواطنين أقباطاً في المنيا والذي تحاول من خلاله تقويض استقرار مصر الشقيقة وإثارة الفتنة بين أبنائها” وتقدم منهما بـ”أحر مشاعر العزاء والمواساة بالضحايا الذين سقطوا”. كلمات مفتاحية:هجوم المنياالمصدر: فريق موقع القوات اللبنانية