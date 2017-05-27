المرعبي تفقد الأراضي المخصصة لبناء مهنية عكار العتيقة وكلية الصحة

زار وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي، يرافقه رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد الخير، بلدة عكار العتيقة، حيث تفقدا أعمال الجرف التي تقوم بها البلدية على نفقتها الخاصة، تمهيداً لإنشاء مهنية عكار العتيقة الرسمية، نظراً للحاجة للمشروع وأهميته بالنسبة لأبناء البلدة، وهو من ضمن المهنيات المقرر إنشاؤها في عكار، إضافة الى ترميم عدد من المهنيات الموجودة في المحافظة.

وكان في استقبال المرعبي وخير، رئيس المجلس البلدي خالد بحري وأعضاء المجلس، مدير مهنية عكار العتيقة الرسمية خضر عثمان، مدير ثانوية عكار العتيقة الرسمية أحمد ملحم، وحشد من الفاعليات الاجتماعية، ومدراء المدارس، وأبناء البلدة.

وشدد المرعبي على أهمية إتمام أعمال توسيع الأرض اللازمة وتجهيزها، قبل أن تتم احالة الملف إلى التلزيم، مؤكدا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بانتظار صرف الأموال.

مطرانية عكار

وزار المرعبي مطرانية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس، حيث كان في استقباله راعي الأبرشية المتروبوليت باسيليوس منصور، وجال برفقته في أقسام مبنى المهنية الوطنية الأرثوذكسية الذي يتم توسيعه وتجهيزه بأحدث المعدات. كما تم تفقد المباني الجديدة التي تقوم المطرانية بتشييدها، والتي من الممكن أن يتم إستخدامها لتكون فرعاً لكلية الصحة في عكار، وذلك من ضمن فروع الجامعة اللبنانية المقرر إنشاؤها في عكار.

وأكد منصور استعداده لتقديم كل الدعم اللازم لأن الجامعة اللبنانية حاجة لأبناء عكار، مؤكدا أنه من موقعه كمطران عكار للروم الأرثوذكس سيكون داعماً لأي مشروع إنمائي يخدم طلاب عكار ويخفف معاناتهم.

ولفت المرعبي إلى أن كلية الصحة يجب ان تكون قريبة من حلبا مركز المحافظة، حيث تتمركز المستشفيات الثلاث الرئيسة، أما باقي الكليات فسيتم تشييدها في بلدة العبدة- ببنين ضمن مساحة 200 ألف متر مربع بعيداً عن زحمة السير، مشيرا إلى أن الأوتوستراد العربي سيمر بمحاذاة الجامعة، وستكون المحولات الرئيسة كفيلة بحل أزمة السير في المنطقة وتسهيل حركة الوصول إلى حرم الجامعة وكلياتها.