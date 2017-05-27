بري استقبل بون مودّعاً وأبرق الى السيسي وتواضروس مستنكراً

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في عين التينة، السفير الفرنسي في لبنان ايمانويل بون في زيارة وداعية، وكانت مناسبة لعرض العلاقات الثنائية والتطورات في لبنان والمنطقة.

وقال السفير الفرنسي بعد اللقاء: “زرت اليوم دولة الرئيس بري بمناسبة انتهاء مهامي بعد عامين قضيتهما في بيروت واستدعائي لأكون الى جانب وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، وهذا شرف كبير لي ومسؤولية كبيرة. ولكن علي القول انه ليس من السهل مغادرة لبنان، وقد جئت لاقول لدولة الرئيس بري إنني اقدر كثيرا حسن ضيافته وصداقته واهمية محادثاتنا خلال هذين العامين”.

اضاف: “انا على علم بأن الوضع في لبنان صعب والحياة السياسية في لبنان تحتاج الى كثير من الحنكة والنقاش. أتمنى بمناسبة مغادرتي لبنان ان تنجح الأطراف اللبنانية في التوصل الى اتفاق على قانون واجراء الانتخابات النيابية التي ستتيح المجال للبنان أن يعيش بشكل افضل وبديمقراطية”.

من جهة أخرى، أبرق بري الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستنكراً ومعزياً بضحايا الاعتداء الارهابي الذي استهدف مواطنين مصريين اقباط في المنيا.

كما بعث ببرقية الى البابا تواضروس الثاني رئيس الكنيسة المرقسية وبابا الاقباط جاء فيها:

وأجرى اتصالاً هاتفياً بالسفير المصري في لبنان نزيه النجاري معرباً عن إستنكاره الشديد ومعزياً بضحايا الإعتداء الإرهابي على مواطنين مصريين اقباط في المنيا.

على صعيد آخر، تلقى بري برقية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس مهنئاً بحلول شهر رمضان المبارك.