مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت في 27/5/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

الارهاب يحارب الارهاب. سبعة وعشرون ارهابيا قتلوا اليوم من “داعش” في جرود عرسال، وفق المعلومات الأمنية الخاصة ب”تلفزيون لبنان”.

معارك عنيفة دارت في جرود عرسال وخلفها وأمامها، وأوقعت قتلى وجرحى. في وقت كان قائد الجيش العماد جوزف عون يشدد على حماية الوطن من الارهاب.

سياسيا، سجل تقدم في المداولات حول قانون انتخاب نيابي يعتمد النسبية وخمس عشرة دائرة. وفي سياق هذه المداولات، أرجأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري جلسة بعد غد الاثنين أسبوعا. وينتظر ان يصدر عن المراجع المسؤولة مرسوما بفتحِ دورة استثنائية للبرلمان.

وفي اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، لوحظ ان هناك إجماعا اسلاميا على بدء شهر الرحمة. وقد حل الخير في منازل الصائمين وكثرت الدعوات لمساعدة الفقراء والمحتاجين.

في الخارج، برز إعلان طهران عن مقتل قائد كبير في “الحرس الثوري”، في معارك الموصل العراقية مع “داعش”. في وقت تشاور الرئيس روحاني هاتفيا مع الرئيس الروسي ومع أمير قطر.

وفي فلسطين المحتلة، انتصر الأسرى في معركة الامعاء الخاوية في اليوم الأربعين لاضرابهم عن الطعام. وقد أثمر تحرك المنظمات الدولية تفاوضا بين المحتل الاسرائيلي والمقاوم المناضل مروان البرغوثي.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون NBN

هل تنجز التسوية ويقر قانون انتخابي في الخامس من حزيران المقبل؟.

خمس عشرة دائرة انتخابية على أساس النسبية، هو ملخص المشروع العتيد، الذي يطبخ على نار خفيفة وهادئة جدا، لئلا تشوط الطبخة وتحترق في آخر لحظة. وحتى اللحظة الجو تفاؤلي إلى حد بعيد، والاتصالات والرسائل ناشطة، في أكثر من اتجاه.

الرئيس نبيه بري أكد وجود تقدم، ويأمل بنهايات سعيدة. النائب وليد جنبلاط غير معارض بالمبدأ. “التيار الوطني الحر” موافق أيضا على تقسيم الدوائر إلى خمس عشرة دائرة مع النسبية، بحسب ما أكد لنا النائب الآن عون في مقابلة خاصة مع الـ NBN. أما تيار “المستقبل” فإن موقف رئيسه معروف مع أي قانون يتفق عليه. و”حزب الله” أيضا مع أي قانون يعتمد النسبية.

عربيا، مصر شيعت ضحايا الارهاب الدموي، وطائراتها الحربية قصفت مواقع عدة داخل وخارج الأراضي المصرية، وصولا إلى درنة الليبية.

هذا وقد أجرى رئيس مجلس النواب نبيه بري، اتصالا هاتفيا بالسفيرِ المصري في لبنان نزيه النجاري، معربا عن استنكاره الشديد، ومعزيا بضحايا الاعتداء الارهابي. كما أبرق إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإلى قداسة البابا تواضروس الثاني، معزيا ومستنكرا الجريمة البشعة.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

مع بداية شهر الصوم الكريم، انتهى صوم الكرامة بانتصار جديد على المحتلين. كسرت امعاء الأسرى الخاوية، السجان الصهيوني وحلفاءه من أصحاب البطون المتخمة، الذين عقدوا القمم والمؤتمرات وحجبوا عنها أصوات الاسرى، لكنه صوت أقوى من الحجب، أجبر المحتل الاسرائيلي على الاذعان لمطالبه، ففك الاضراب بعد تسجيل محطة عز جديدة على طريق النصر الكامل الذي سيهزم الارهاب الصهيوني ويخرج الأسرى إلى فضاءات فلسطين الحرة.

كسر جديد للارهاب التكفيري على جبهتي سوريا والعراق، وخنق لبناني لبقاياه في جرود عرسال، ولد اشتباكات داخلية بين “داعش” من جهة و”سرايا أهل الشام” و”جبهة النصرة” من جهة اخرى، والحصيلة عشرات القتلى والجرحى من الأطراف الثلاثة.

سياسيا، جميع الأطراف على سباق مع قانون انتخابي، ولكي تكون الحصيلة واضحة، فإن المساعي تسير بنسب مرتفعة نحو قانون النسبية، وأول المؤشرات الايجابية اعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري، تأجيل جلسة التاسع والعشرين من أيار إلى الخامس من حزيران، افساحا بالمجال أمام انضاج المساعي وتأمين اتفاق.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون mtv

رمضان كريم وصوم مقبول، عسى ان يقدم المسلمون اللبنانيون صيامهم للرب على نية تنوير عقول المسؤولين، فتزاح الغشاوة عن العيون وتصفى القلوب، فيضعون مصلحة لبنان فوق أي مصلحة، ويكون لنا قانون انتخاب جديد بعد المخاض المؤلم والطويل.

في السياق، يبدو ان مساعي النائب جورج عدوان الذي يقوم بمهمة “العتالة” بين المرجعيات، أتت بثمار واعدة، ولكنها غير ناضجة بعد، فالصيغة النسبية الكاملة بـ 15 دائرة لا تزال صامدة حتى الساعة، رغم بداية الغوص بتفاصيل هندسة الدوائر.

لكن الحذر في قيادة كاسحة الألغام التي تسير على بركة مثلث الرحمات بري- جعجع- نصرالله، ضروري، وما تنتجه من توافقات يتم ايصاله أولا بأول إلى “التيار الوطني الحر” الذي يتعاطى مع مسعى عدوان بإيجابية، ولكن بكثير من التأني وعدم التسرع في رفضها أو قبولها.

وإذا كانت آلة الدولة تتحرك ببطء الملدوغين من الخيبات، فإن الجيش يحقق وثبات واثقة، وينفذ ضربات موجعة في فلول الارهابيين المحاصرين في السلسلة الشرقية، برعاية مباشرة من العماد جوزيف عون.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون otv

استبق الرئيس نبيه بري فتح الدورة الاستثنائية، فحدد 5 حزيران موعدا لجلسة تشريعية بجدول الأعمال ذاته، أي التمديد للمجلس وفق مطالعة النائب نقولا فتوش.

رئيس المجلس النيابي نبيه بري، اتصل برئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم، للتباحث في فتح دورة استثنائية، وفق معلومات ال otv. لكن المرسوم المنتظر بفتح دورة استثنائية لم يصدر، وقد لا يصدر قبل 5 حزيران، وفق معلومات المحطة، لأن صدوره يحتاج إلى توافق نهائي وكامل على قانون الانتخاب، وهو ما يبدو انه بحاجة لمزيد من الوقت والتشاور والتفاوض مع المعنيين الأساسيين.

إذا، الدورة تنتظر القانون، والقانون ينتظر الاتفاق على بنود ونقاط، تحتاج إلى انضاج لجهة الصوت التفضيلي، وبعض المقاعد النيابية في مناطق تشكل ودائع الوصاية وبقايا الولاية على التمثيل الحقيقي، وهو ما تم الاتفاق عليه جزئيا حتى الساعة في مناطق معينة، بانتظار مناطق أخرى، إضافة إلى الاتفاق على الاصلاحات الكاملة للعملية الانتخابية، وهو ما بات “التيار الوطني الحر” يسميه سلة الضوابط والضمانات لميثاقية القانون وفاعلية تمثيله.

وتضيف معلومات ال otv ان الأفكار بموضوع قانون الانتخاب متقدمة، والطروحات متقاربة حول الدوائر. والتوصيف الموضوعي للحراك الانتخابي الحاصل، هو الابتعاد عن حافة الهاوية والاقتراب من عتبة الحل.

عدم فتح دورة استثنائية قد لا يكون مؤشرا سلبيا، والمسألة لم تعد مسألة أسابيع بل أيام، ومن انتظر منذ 2009 يستطيع تعليل النفس بأن غدا لناظره قانون، هذا اذا صفت النيات وصدقت الالتزامات.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون LBCI

نسبة التفاؤل بإعلان التوصل إلى قانون انتخاب يعتمد النسبية الكاملة، على أساس خمس عشرة دائرة، واعتماد الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، مرتفعة. ولعل المؤشر إلى ذلك تأجيل جلسة مجلس النواب، التي كانت مقررة الاثنين، إلى جلسة مبدئية دعا اليها الرئيس بري في الخامس من حزيران المقبل، بانتظار فتح دورة استثنائية توافق عليها الرئيسان عون وبري.

الدعوة التي أثارت تساؤلات حول مدى توافقها مع المادة 31 من الدستور، والتي تنص صراحة على ان كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا حكما ومخالفا للقانون، لن تكون هي العائق أمام إقرار القانون الانتخابي الذي يعبر حاليا آخر مطباته وهي: هل يكون الصوت التفضيلي المتفق عليه في القضاء على مستوى الطائفة؟. وماذا عن نقل عدد من المقاعد النيابية من دوائر ذات أقلية مسيحية إلى أخرى ذات أكثرية مسيحية؟.

هذان العائقان كبيران، يتمسك بهما “التيار الوطني الحر” حتى الساعة. ويرفض ثانيهما، على الأقل وبشكل قاطع، كل من “حزب الله” وحركة “أمل” وتيار “المستقبل”. فهل تسقط آلامال باقرار قانون عصري أمام هذين العائقين، أم ينجز العهد أولى وعوده باقرار قانون انتخاب اصلاحي يشمل اللبنانيين جميعا؟.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المستقبل”

هل يحدث الاختراق ويبصر القانون الانتخابي النور قبل الخامس من حزيران، الموعد الجديد للجلسة التشريعية، بعد تأجيل رئيس مجلس النواب لجلسة الاثنين، وانتظار صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية؟.

السؤال معلق حتى اتضاح صورة التحركات المتواصلة، التي ينشط على خطها النائب جورج عدوان.

وإذا كانت غالببية الأطراف قد وافقت على النسبية، فإن النقاش بات يتركز عل عدد الدوائر وعلى الصوت التفضيلي.

أمنيا الاشتباكات بين الارهابيين في جرود عرسال، أرخت بثقلها على البقاع الشرقي، فيما تلاحقت الاشادات بالعملية النوعية التي نفذها الجيش اللبناني أخيرا.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

ضمن رئيس مجلس النواب فتح الدورة الاستثنائية في حزيران، وأخذها على الثقة وعين جلسة في الخامس من شهر الفراغ التشريعي، في خطوة وصفها “التيار الوطني الحر” بالاستفزازية، وتتيح للرئيس نبيه بري اللعب في مرمى رئيس الجمهورية الذي لم يقرر بعد ما إذا كان سيقدم على فتح الدورة.

لكن بري استند في قراره تعيين الجلسة إلى دستور جورج عدوان، الذي يشع أملا وينضوي على صيغة طاف بها على المرجعيات. وتقول المصادر إن النقاط العالقة في هذه الصيغة تتعلق بنقل المقاعد في بيروت وطرابلس وزحلة والبقاع الغربي، وإن الصوت التفضيلي قد حسم لمصلحة الصوت الواحد. وقال النائب عدوان ل”الجديد” إنه نسق تنسيقا كاملا مع رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط بشأن صيغته، ولن نذهب إلا “سوا” مع “التيار الوطني” للتصويت. وأضاف أنا أجزم بأن هناك قانونا انتخابيا جديدا في شهر حزيران. طويت صفحة الفراغ والتمديد والستين إلى غير رجعة.

لا يرتب هذا التفاؤل شيئا على سير القانون، حيث لا تزال الأشباح هي الغالبة، وعلى ظلها ينقطع التواصل بين رئيسي الجمهورية ومجلس النواب لتداول المراحل الحرجة. ولن يبقى في الأفق سوى الذهاب إلى التصويت في مجلس الوزراء، أولا بالأكثرية وليس بالإجماع، ثم التصويت في مجلس النواب. أما موجة الأمل فقد اعتادها اللبنانيون وتكاد لا تتعدى العوارض الموقتة.

وبالفساد الدائم، غير الموقت، استردت نقابة موظفي وعمال المواصلات السلكية واللاسكية الدولية، ملف تمديد الألياف البصرية إلى عهدتها، وأعلن المجلس التنفيذي للنقابة رفضه قرار الوزير جمال الجراح، على أن يعقد مؤتمرا صحافيا يتزامن والاعتصام في جميع مراكز “أوجيرو” يوم الأربعاء، لكن الجراح يستمر في المخالفة ووجبت مقاضاته جزائيا، كما أكد النائب بطرس حرب.

ولم يكن لوزير الاتصالات الحالي المغامرة في ملف هدر يربو على مليار دولار، لولا التغطية الممنوحة له من قبل رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي كافأه بهذه الوزارة كتعويض عن نهاية الخدمة. فالمسؤولية تقع على رئيس الحكومة أولا، وعلى السيد نادر الحريري أولا مكررا، لكونه يتمتع بميول سلكية ولا سلكية وله نشاطات تجارية على خطوط ساخنة. وتلتف هذه الألياف حول الحريريين 2، فإما أن يقدم رئيس الحكومة على تحويل هذا الملف إلى الهيئات الرقابية والقضائية للاستحصال على براءة الذمة، وإما سيعتبر شريكا مضاربا.