“أوجيرو”: تأييدنا تام لسياسة وزير الاتصالات وخططه الاستراتيجية

استنكرت هيئة “أوجيرو”، في بيان صادر عن مكتبها الاعلامي، “الحملة المغرضة التي تتعرض لها وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، في ابراز مواقف لا تمت الى الحقيقة بصلة، وتهدف الى دق اسفين التباين بين الهيئة والوزارة”.

وإذ أكدت الهيئة “تأييدها التام للسياسة العامة وللخطط الاستراتيجية التي وضعها وزير الاتصالات، والتي من شأنها ان تنقل قطاع الاتصالات في لبنان إلى مصاف الدول المتقدمة”، أعربت عن “رفضها التام لكل من يتناول الهيئة ويحملها مواقف غير صحيحة، الهدف منها النيل من الانجازات التي بدأت تظهر ويتلمسها المشترك والمواطن في لبنان”.

وختمت: “إن التكامل في العلاقة بين وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، أكبر من ان يعكرها أو يقف بوجهها كلام غير مسؤول الهدف منه معروف، هو النيل من سمعة هاتين المؤسستين الناجحتين”.