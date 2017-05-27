روسيا تتوقع انخفاض أسعار النفط إلى 40 دولاراً

توقع المصرف المركزي الروسي، أن تعود أسعار النفط على المدى المتوسط إلى مستوى 40 دولاراً للبرميل.

وقالت النائبة الأولى لرئيسة المصرف المركزي الروسي، كسينيا يودايفا، في التوقعات تنطلق من رؤية أن هناك احتمالاً كبيراً لعودة الأسعار إلى 40 دولاراً على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن المصرف المركزي سيراقب الوضع في سوق النفط وسيقرر بناء عليه كيف يعيد النظر في توقعاته.

من جهته، قلّل وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، من احتمال عودة أسعار النفط في السنوات المقبلة إلى مستوى عام 2014، أي ما يقارب 115 دولاراً.

وقال نوفاك في حديث لقناة “سي إن بي سي” إنه على الأرجح لن ترتفع أسعار النفط في السنوات المقبلة إلى مستويات ما قبل ثلاثة أعوام.

وعلى رغم من اتفاق الدول المنتجة داخل وخارج “أوبك” في اجتماع فيينا، الخميس، على تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط حتى /آذار 2018، إلا أن أسعار النفط تهاوت وسجلت 51 دولاراً للبرميل.

ودفع تراجع أسعار النفط بالعملة الروسية الروبل نحو الانخفاض بنسبة 1.21% أمام الدولار في تعاملات اليوم، ليحدّد المركز الروسي سعر صرف الدولار بـ56.8 روبلاً للدولار، بينما بلغ سعر صرف اليورو 63.7 روبلاً.