إخلاء ساحة الجمهورية في باريس بعد الإشتباه بسيارة مفخخة

فرضت قوات الشرطة الفرنسية طوقا أمنيا جزئيا على ساحة الجمهورية شمال العاصمة باريس ، لأسباب تتعلق بخطر وقوع عملية إرهابية.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن شهود عيان قولهم في تغريدات على موقع “تويتر”، إنه تم العثور على سيارة مشبوهة أثارت تخوفا لدى الشرطة من أن تكون مفخخة.

وأكدت الوكالة أن خبراء تفكيك المتفجرات يعملون على التحقق من المكان، وتم فرض منطقة أمان، تخضع لحراسة الشرطة المسلحة بالرشاشات. ووفقا لـ”تاس”، امتنعت الشرطة والسلطات المحلية، حتى اللحظة عن تقديم أي معلومات.

يشار إلى أن هجمات على مقربة من ساحة الجمهورية، وقعت في ت2 عام 2015، أطلقت خلالها مجموعة من المسلحين النار على رواد عدد من المقاهي وقاعة الحفلات الموسيقية “باتاكلان”، ما أدى إلى مقتل 90 شخصا وإصابة المئات.