الحكومة الفيليبينية تعلّق المفاوضات مع المتمردين الشيوعيين

أعلنت الحكومة الفيليبينية عن تعليق مفاوضات السلام مع المتمردين الشيوعيين بعدما قرر هؤلاء تكثيف هجماتهم. واجتمع مفاوضو الحكومة مع ممثلي “الجبهة الديموقراطية الوطنية”، الواجهة السياسية للحزب الشيوعي الفيليبيني، في مدينة نوردفيك آن زي الهولندية. وما ان بدأوا المفاوضات حتى أعلن ممثل حكومة مانيلا خيسوس دوريزا عن تعليقها.

واوضح ممثل الحكومة الفيليبينية ان هذا القرار يأتي بعدما اصدر المقاتلون المتمردون أمرا بتكثيف الهجمات، ردا على إعلان الرئيس رودريغو دوتيرتي الأحكام العرفية في جنوب الفيليبين.

وقال دوريزا: “ليس امام الوفد الحكومي خيار سوى إعلان عدم مشاركته في الجولة الخامسة من مفاوضات السلام”، لافتا الى انها لن تستأنف الا بعد توافر “مناخ ملائم لقيام سلام عادل ودائم”.

وأعلن دوتيرتي الأحكام العرفية في كامل منطقة منداناو تصديا للمتمردين الإسلاميين الذين بايعوا تنظيم “الدولة الإسلامية”. لكن المتمردين الشيوعيين يخشون إستهدافهم في اطار الهجوم الحكومي رغم نفي السلطات هذا الامر. وكان دوتيرتي قد إستأنف المفاوضات بين الجانبين لدى تسلمه منصبه في حزيران 2016.