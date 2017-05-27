السودان تدين الجريمة المروعة ضد الاقباط

دانت الخرطوم “الجريمة المروعة” التي استهدفت حافلة كانت تقل اقباطا لزيارة دير في المنيا بوسط مصر واوقعت 28 قتيلا على الاقل.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إنها تعرب عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجوم المسلح الذي راح ضحيته عشرات من الأبرياء الآمنين في جريمة مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية.

وإذ عبرت الوزارة عن صادق تعازي حكومة وشعب السودان لعائلات الضحايا والجرحى ولحكومة وشعب مصر، مؤكدة تضامن السودان الكامل مع جمهورية مصر العربية ودعمها ومساندتها للحفاظ على أمن وسلامة مواطنيها في مواجهة كافة الأعمال الإرهابية.

وشددت السودان على إستعداده للمساهمة والعمل في إطار الجهود الدولية الرامية للقضاء على هذه الظاهرة المدمرة.

وقتل الجمعة 28 شخصا على الاقل في هجوم شنه مسلحون على حافلة كانت تقل اقباطا لزيارة دير في المنيا جنوب القاهرة، في اعتداء رد عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السياسي مساء بـ”توجيه ضربة” لمعسكرات لتدريب الجهاديين في ليبيا.