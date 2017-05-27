ترامب: إيران لن تملك السلاح النووي بتاتاً

شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أنه “يجب ألا تحصل إيران بأي شكل من الأشكال على السلاح النووي”، مشيراً إلى “أننا اتفقنا خلال جولتي خارج البلاد على عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية في أي وقت وتحت أي ظرف”.

وأبدى عن رضاه “بسبب استعداد قادة الدول الإسلامية لعب دور أكثر حزما في محاربة الإرهاب”.

وكانت إيران أبرمت اتفاقا مع القوى العالمية عام 2015 وافقت من خلاله على كبح جماح برنامجها النووي مقابل الحصول على مزايا اقتصادية ملموسة، وانتقد ترامب في أكثر من مناسبة سلفه أوباما على توقيعه هذا الاتفاق، إلا أن البيت الأبيض أكد الشهر الماضي أن الاتفاق لا يزال ساريا.