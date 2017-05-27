ترامب: سفك دماء المسيحيين في الشرق الأوسط يجب أن يتوقف

دان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهجوم على الأقباط في المنيا بصعيد مصر ، الذي أدى إلى مقتل 29 شخصا، الجمعة.

ودعا الرئيس الأميركي في بيان أصدره المكتب الصحافي الدول الحليفة إلى العمل معا لهزيمة الإرهاب ، مشددا على أن “سفك دماء المسيحيين في الشرق الأوسط يجب أن يتوقف ، ويجب معاقبة جميع من يساعدون القتلة”.

وأضاف: “الإرهابيون يخوضون حربا ضد الحضارة ، وعلى جميع من يقدرون قيمة الحياة أن يواجهوا هذا الشر وأن يهزموه”.

وتابع ترامب: “تقف أميركا بجانب الرئيس السيسي والشعب المصري كله، اليوم وعلى الدوام، في معركتنا لهزيمة هذا العدو المشترك”.