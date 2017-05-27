الأمم المتحدة تحذر من نزوح نحو 200 ألف عراقي من الموصل

حذرت الامم المتحدة من أن نحو 200 ألف عراقي ربما يحاولون النزوح في الايام المقبلة من المناطق التي ما زالت خاضعة لسيطرة تنظيم “داعش” في الموصل.

وأعرب مساعد الامين العام للامم المتحدة لشؤون المساعدات الانسانية ستيفن اوبراين عن “القلق الشديد” لسلامة المدنيين الذين ما زالوا في مناطق يسيطر عليها الجهاديون، مشيرا الى تقارير عن قيام هؤلاء بتفخيخ منازل بينما السكان في داخلها واستهداف اطفال من قبل قناصة.

وشنت القوات العراقية عملية عسكرية كبيرة لاستعادة مدينة الموصل في تشرين الاول، تمكنت خلالها من استعادة الجانب الشرقي للمدينة.

وتخوض حاليا معارك لاستعادة الجانب الغربي الذي لم يتبق منه سوى المدينة القديمة ذات الكثافة السكانية والمباني المتراصفة.