بالصور: ترويج مخدّرات وإطلاق نار على دوريّة أمنيّة في عين الرمانة

صدر عن المديريّة العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

“توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشرطة القضائيّة، عن قيام شخصَيْن مجهولي الهويّة بترويج مخدّرات في محلّة عين الرمانة على متن سيّارة من نوع “كيا” سوداء اللون.

وفي الساعة 19:30 من مساء تاريخ 27/5/2017، ونتيجة للمتابعة والرصد الدقيق، تبيّن انّهما قد عَدَلا عن مكان تسليم المخدّرات وانتقلا الى محلّة الجديدة الاتوستراد السريع، حيث قامت قوّة من المكتب المذكور بمتابعتهما ولدى محاولتها توقيفهما، تمّ اطلاق النار من مسدّس حربي في اتجاه الدوريّة، التي ردّ عناصرها بالمثل، وتمكّنوا من توقيفهما بعد ان أصيب مطلق النار بجروح في يده اليسرى ونقل على الفور الى المستشفى للمعالجة.

وأصيب الزجاج الأمامي وباب الآليّة العسكريّة بطلقات ناريّة، وقد نجا العناصر بأعجوبة واقتصرت الاضرار على الماديّات، وتبيّن انّهما كلّ من: ح. م. (مواليد عام 1994، سوري) – م. ن. (مواليد عام 1994، سوري).

وبتفتيش السيّارة التي كانا على متنها، عُثِرَ بداخلها على 82 غ من مادة الكوكايين، 76 غ من مادة السيلفيا، 29 غ من مادة حشيشة الكيف، و 20 حبّة ترامادول، كلّها معدّة للترويج.

وتمّ ضبط المسدّس الحربي الذي استخدماه في اطلاق النار على الدوريّة، وهو من نوع “بيريتا” عيار 5 ملم وبداخله 6 طلقات صالحة للاستعمال. والتحقيق جار باشراف القضاء المختصّ وتمّ حجز السيّارة.