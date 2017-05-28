باسيل افتتح مكتبا للتيار الوطني في بيت شاما

وصل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إلى بلدة بيت شاما، المحطة الخامسة من جولته البقاعية، حيث افتتح مكتب لـ”التيار الوطني الحر” في البلدة.

وأمل باسيل ان يكون “لنا مكتب للتيار في كل بلدة من بلدات البقاع الشمالي”.

وقال: “مساحة التيار هي مساحة كل لبنان، التيار عابر للطوائف والمناطق وللمشرق، لذلك نقول نحن مشرقيون، معكم يكبر التيار وينمو ويتوسع أكثر وأكثر”.

وقدم له منسق التيار علي وليد حمية بندقية وعباءة.

ثم انتقل باسيل إلى بلدة تمنين التحتا حيث افتتح مكتب للتيار هو الرابع في جولته البقاعية اليوم.