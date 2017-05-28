بالصور: رضيع أمام جمعية الأب مجدي علاوي …”اسم ابني سيكون مينا”

يستمر الاب مجدي علاوي، رئيس جمعية سعادة السماء، بنشر ثقافة السلام والمحبة وقبول الآخر وفعل الخير المجاني الذي لا يستثني اي شخص طالب للمساعدة والدعم والعون من دون أي تفرقة بين دين ولون ومذهب.

الا ان ما نشرته صفحة الجمعية على فيسبوك الأحد غير عادي اذ حاز على انتشار واسع وتخطى بانسانيته وروعته وعمقه الكثير من افكارنا ومعتقداتنا ومفاهيمنا لما نعيشه من حولنا.

فقد نشرت الجمعية صورا للاب علاوي وهو يحمل طفلاً حديث الولادة وضِم امام باب الجمعية. وكتب علاوي الذي استقبل الطفل واعتبره هدية من السماء كلمات مؤثرة أثرت بالآلاف من المستخدمين: “يا رب إلى السماء محبتك وإلى الغيوم أمانتك… إنه هدية السماء… عثرت عليه أمام باب جمعيتنا… عمره ساعات… واسمه؟؟؟ اسم ابني الصغير سيكون “مينا”… أردت تسميته مينا على اسم أصغر طفل شهيد سقط على يد الإرهاب في مصر!!

مينا هو حبيبي الذي بشفاعة الشهيد مينا وكل أطفال مصر الشهداء سيحمل شعلة الطفولة والبراءة والإيمان ويبشر بإلهنا الحي إله الحب!

مينا هو حبيبي الذي عثرت عليه ببداية شهر رمضان الفضيل، شهر الرحمة، شهر الثورة ضد إرهاب الدم والظلمات…

صلوا لأجلي يا أحبائي، صلوا لأجل أولادي علّنا نعيش على مثال يسوعنا ونحب بعضنا البعض كما هو أحبنا… والرحمة للشهداء الأبرار…

الأب مجدي علاوي خادم جمعية سعادة السماء”.

وقد شارك العديد من المستخدمين عبر التعليقات برغبتهم بتقديم المساعدة للطفل وللجمعية معبرين وشارك الصور مئات المستخدمين كذلك.