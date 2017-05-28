بالصور: إنتشال جثتي الشابين بعد إنزلاقهما في الوادي بجبيل

تمكنت عناصر الدفاع المدني في مركزي العقيبة وجبيل بمؤازرة عناصر مغاوير البحر في الجيش اللبناني ومخفر جبيل في قوى الأمن الداخلي، من انتشال جثتي الشابين “أ.ر” و “م.ق”، من الوادي الذي يربط بين بلدتي مزرعة الجميل – كفرمسحون – حبوب في قضاء جبيل، بعد ان ازلقت بهما منتصف ليل امس سيارتهما من نوع رينو Clio.

وكان قد عثر عليهما صباح اليوم في قعر الوادي.