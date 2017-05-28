سركيس: لا صحة لمطالبتنا بنقل مقعد بعلبك – الهرمل

خلافاً لما جرى تداوله حول نقل المقاعد التي يطالب فيها الثنائي المسيحي في بعض الدوائر، نفت الأمينة العامة لحزب “القوات اللبنانية” شانتال سركيس مطالبة “القوات” بنقل المقعد الماروني من محافظة بعلبك الهرمل، مشيرةً الى انها تتمسك بهذا المقعد وهي طرحت مرشحاً هو الدكتور انطوان حبشي.

وفي حديث لـ”النهار”، لفتت سركيس الى ان مقعد بعلبك الهرمل هو “تاريخي وموجود قبل اتفاق الطائف الذي اضاف مقاعد عدة الى مجلس النواب”.

https://www.annahar.com/article/591221-%D8%B3%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%85%D9%82%D8%B9%D8%AF-%D8%A8%D8%B9%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%84