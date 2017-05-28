القوى الأمنية تشتبك مع مروجين وإصابة أحدهم في نهر الموت

وقع إطلاق نار واشتباك مسلح على طريق نهر الموت باتجاه روميه.

وفي التفاصيل أنّه واثناء قيام دورية من مكتب مكافحة المخدرات في الشرطة القضائية بملاحقة مروجي مخدرات على نهر الموت بناء على مذكرات عدلية، بادر مطلوبان كانا يستقلان سيارة كيا ذات لوحات مزورة بإطلاق نار بإتجاه عناصر الدورية، فأصيبت سيارتهم برصاصات عدة ما دفعهم الى الرد بالمثل، فحصل تبادل اطلاق نار أصيب خلاله احد المروجَيْن ويدعى حمزة خالد م. موالي3 1994 سوري وتم القبض عليه مع مرافقه محمد ن. مواليد 1994 سوري، وتمت مصادرة اساحة حربية وكمية كبيرة من المخدرات ضبطت داخل السيارة.

نقل الجريح الى مستشفى الحياة واحيل مرافقه على الى المرجع المختص تمهيدا للتحقيق معه بناء لاشارة القضاء المختص.