أبوظبي تضيئ أبرز معالمها بألوان العلم المصري

اكتسى عدد من المعالم البارزة في العاصمة الإماراتية أبوظبي بألوان العلم المصري، تضامناً مع ضحايا الهجوم الإرهابي في محافظة المنيا، الذي قتل فيه 28 شخصاً من بينهم أطفال .

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” إن هذه المبادرة “تأتي في اطار مواقف التضامن التي أبدتها دولة الإمارات ونهجها الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب”.

وجرى إضاءة عدد من المباني السياحية والأيقونية في أبوظبي، مثل مبنى “كابيتال جيت” ومبنى شركة “أدنوك” وقصر الإمارات، ومستشفى كليفلاند وسوق أبوظبي العالمي بجزيرة المارية.