زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب غرب تركيا

ضرب زلزال بلغت قوته 5.1 درجات على مقياس ريختر، إقليم مانيسا الواقع شرق مدينة أزمير على بحر إيجة في تركيا.

وأفادت دائرة الزلازل في هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية في بيان أن الزلزال لم ينتج عنه وقوع أي قتلى أو جرحى، مشيرة إلى بعض المنازل المصنوعة من الطوب في إحدى القرى القريبة من مركز الزلزال تضررت بشكل بسيط.

وضرب الزلزال الذي ضرب منطقة شاروهانلي في مانيسا كان على عمق 28.85 كم تحت مستوى سطح البحر.

وقالت هيئات إغاثة إنها تجري عملية تقييم للزلزال من خلال مركز تنسيق التعامل مع الكوارث. وأشارت رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا إلى إن الزلزال وقععند الساعة 16:53 بتوقيت غرينتش.