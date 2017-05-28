مصر تخطر مجلس الأمن بشأن الغارات على درنة شرق ليبيا

أخطرت مصر مجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الجوية التي نفذتها القوات الجوية المصرية وإستهدفت مواقع تنظيمات إرهابية في درنة شرق ليبيا .

وصرح المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية المصرية ، بأن بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة سلمت خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن ، أخطرت من خلاله المجلس بأن الضربات الجوية تأتي اتساقاً مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المعنية بالحق الشرعي في الدفاع عن النفس.

وأشار الخطاب إلى أن هذه الضربات تأتي أيضا وفقا لقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب .