مصادر “الثنائي المسيحي”: تقدم جدي سيقود إلى إعلان قانون الإنتخاب العتيد

كشفت مصادر نيابية بارزة في “الثنائي المسيحي”، أن هناك تقدماً جدياً على صعيد المشاورات الجارية، سيقود إلى إعلان ولادة قانون الإنتخاب العتيد، إذا سارت الأمور وفق ما هو مرسوم لها وأزيلت العراقيل من أمام هذه الولادة، إيذاناً بتصاعد الدخان الأبيض وطي صفحة قانون “الستين”…

وقالت المصادر نفسها لصحيفة “السياسة” الكويتية، إن خطوط الاتصالات مفتوحة على مدار الوقت بين القيادات السياسية، ومن بينها “حزب الله”، الذي أبدى تجاوباً بشأن الملاحظات التي وضعها “الثنائي المسيحي” بشأن عدد الدوائر وما يتعلق بالصوت التفضيلي، في حين يعمل على إيجاد توافق كامل على موضوع نقل بعض المقاعد النيابية، في سياق العمل على تحسين مستوى التمثيل المسيحي وبما يمهد إلى رفع عدد النواب المسيحيين الذين سينتخبون بأصوات ممثليهم.

ولفتت المصادر إلى أن الجميع باتوا مقتنعين بإستحالة التوصل إلى قانون إنتخاب جديد، إذا لم تقدم الأطراف تنازلات لإخراج الملف من عنق الزجاجة، وتجنيب البلد مضاعفات لا يمكن الاستهانة بنتائجها إذا بات الفراغ أمراً محتماً وفشل التوافق على قانون جديد.

وشددت على أنه لا يمكن أن يرى قانون الإنتخاب النور، طالما استمر كل فريق متمسكاً بشروطه لفرض إملاءاته على الآخرين، ولا بد تالياً من استيعاب خطورة المرحلة وإبداء مرونة، بما يجعل الجميع يقفون على مسافة واحدة من بعضهم البعض للدفع باتجاه التعجيل في ولادة القانون الجديد.