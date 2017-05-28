“الناصريون الأحرار” لخامنئي: أنتم أهل النفاق والمملكة ستبقى كابوسا يراودكم

ردت حركة الناصريين الأحرار على تصريحات مرشد الثورة الإسلامية في ايران علي خامنئي.

وقال رئيس مجلس القيادة الدكتور زياد العحوز: “إن كان هناك معنى حقيقي للنفاق يتجسد في هيئة ما، فهو نظامكم نظام الملالي ..فمن أنتم لتصنفون الناس ولتقيمونهم؟، من أنت يا خامنئي لتتطاول على المملكة العربية السعودية وقادتها؟”.

وتابع العجوز: “يقول خامنئي أن أحقر الناس هم في السعودية، ونحن بدورنا نرد عليه ونقول، لا عتب على من وصل به الدهر الى قمة الخرف والهذيان. فالحقارة التي تتحدثون عنها موحودة معكم وبينكم ومن حولكم ..فلا ترشقوا غيركم بما ابتلاكم الله به”.

وأضاف العجوز: “لقد وصل الأمر بخامنئي أن ينسج أحلاما في مخيلته ويبشر غلمانه وقطيعه بأن النظام السعودي سيسقط قريبا. ونحن وأمام هذا الكم الهائل من حقد سيد المجوس ضد السعودية والعرب”.