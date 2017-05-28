باسيل استهل جولته في بعلبك الهرمل بلقاء في حسينية مصنع الزهرة

استهل رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل زيارته لمحافظة بعلبك الهرمل، بلقاء في حسينية بلدة مصنع الزهرة – بيت مشيك، التي وصلها عند الثانية والثلث من بعد ظهر اليوم، يرافقه باتريك الفخري نجل الشهيدين صبحي ونديمة الفخري على رأس وفد. وقد استقبل الوزير باسيل بنحر الخراف وباستعراض الخيالة واللوحات الفولكلورية والتراثية، وشق طريقه بين يافطات الترحيب وصور الرئيس العماد ميشال عون وصوره وأعلام التيار.

وكان في استقباله النائب السابق سليم عون، رئيس بلدية مصنع الزهرة هواش مشيك، رئيس بلدية مزرعة التوت علي ابراهيم مشيك، رئيس بلدية بيت مشيك “وادي أم علي” علي نايف مشيك، رئيس بلدية الخريبة محمد قاسم مصطفى، نائب رئيس بلديات شرقي بعلبك صالح صالح، مختار البلدة حسين مشيك ومخاتير القرى المجاورة، وفعاليات سياسية واجتماعية ووفود شعبية.