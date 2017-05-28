باسيل من حدث بعلبك: نريد كل ما يمنح لبنان القوة

أشار وزير الخارجية والمغتربين رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، خلال جولته في بلدة مصنع زهرة الى انه “لا نستطيع أن نمر من هذه المنطقة دون ان نزور اهلنا آل مشيك، هذه البلدة التي فيها الناس الطيبون الذين يجمعنا واياهم نضال ومقاومة بالبلد، ونبني واياهم مستقبلا واحدا”.

وتابع: “ان شاء الله التيار “الوطني الحر” يبقى مساحة مشتركة للبنانيين، بطوائفهم ومناطقهم وبأفكارهم الواعدة التي لا تعطي للبنان الا الخير، فكل ما يعود بالضعف على البلد نحن ننبذه، وكل ما يمنح لبنان القوة نريده، عشتم وعاش لبنان”.

أما المحطة الثانية للوزير باسيل فكانت في بلدة حدث بعلبك، وقد استقبل فيها بنفس الحفاوة، وانضم الى مائدة الغداء التكريمية في النادي الثقافي الاجتماعي وزير البيئة طارق الخطيب، رئيس بلدية حدث بعلبك علي زعيتر، كاهن البلدة الأب غسان بركات وفاعليات المنطقة.

والقى المختار جرجس المعلوف كلمة ترحيبية، وعرض احتياجات البلدة ومنطقة بعلبك.