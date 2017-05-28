باسيل افتتح مكتبين لـ”التيار” في شعث ومجدلون: سوء التمثيل في لبنان هو أحد مكامن الضعف

أكد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أنه “في كل مرة نتجه فيها الى بعلبك – الهرمل يكون لنا محطة في بلدة شعت حيث الاهل والاصدقاء والمنتسبون الى التيار “الوطني الحر”، هذه البلدة ذات الغالبية الشيعية مع بعض المسيحيين والبعض من اهل السنة، ترمز بطبيعتها الطبيعية الى العيش الواحد الطبيعي بين اللبنانيين، اذ لم تصل اليها الحرب ولا الخلاف بين الناس.

وقال في كلمة القاها في افتتاح مكتب لـ”التيار الوطني الحر” في بلدة شعت في بعلبك: “نحن في مرحلة نتهم فيها اننا كتيار وطني حر طائفيون، فهل يقوم من هو طائفي وفي يوم واحد بفتح 4 مكاتب للتيار “الوطني الحر” في البقاع الشمالي في بلدات شيعية وليست مسيحية”؟.

وتابع: “لهذه الزيارة معان عدة، منها الحديث المثار عن قانون الانتخاب والعيش المشترك والوطنية، وان قيمة التيار الوطني الحر بالنسبة لنا هي عدم وجود محرمات او عقدة لديه، لكن سقف حريته هو الحقيقة، وكل ما هو من الحقيقة ونزولا لا توجد لدينا اية عقدة في الافصاح عنه وقوله، لذلك فأن المسلمين في التيار “الوطني الحر” هم اكثر حماسة منا، وليس لديهم أية عقدة عندما نتحدث عن حقوق المسيحيين في لبنان، كما ليس لدينا عقدة عندما نقول اننا في التيار “الوطني الحر” نريد الدفاع عن حقوق المسيحيين في حال كانوا مستهدفين بحقوقهم، وان نعمل على تحصيلها”.

واردف: “نحن نبحث عن حقوق اللبنانيين اولا والمسيحيين ثانيا، وعندما نشعر ايضا بأن السنة مستهدفون في لبنان ندافع عنهم، فإذا دافعنا عن تيار “المستقبل” لا توجد لدينا عقدة في ذلك لاننا ندافع عن الاعتدال في لبنان الذي هو صمام الحماية والامان للبنان. لبنان لم يقم الا على الاعتدال، والتطرف هو التطرف للحق والعدالة وليس التطرف الديني. وليس لدينا ايضا عقدة الدفاع عن اهلنا الشيعة في لبنان عندما نشعر انهم مستهدفون”.

وأردف: “نحن نريد التيار القوي والدولة القوية، تلك القوة التي تعطي لبنان عافيته وتعطي شعبه الصحة الكاملة، وسوء التمثيل في لبنان هو احد مكامن الضعف الذي يجب معالجته، نحن واجهنا ونواجه في اصعب الظروف كل المخاطر، وهذا هو المعنى الثاني لزيارتنا اليوم لبلدة شعث والبقاع الشمالي في الوقت الذي يستهدف فيه البقاع الشمالي. في العام الماضي رأينا بعد التفجير كيف ثبت اهل القاع في بلدتهم، واليوم رأس بعلبك مهما تعرضت للتفجيرات فإن شعبها لن يهتز، بل سيثبت ويواجه اكثر، نحن حراس هذا الوطن وشريط سياجه، ومنتشرون على كل حدوده ونحن نشكل خلطة التعايش في هذا الوطن”.

وقال: “نحن نتلقى الضربات ونمتص الصدمات لان هذه هي طبيعتنا، فنحن اليوم نتعرض لما يتعرض له اقباط مصر او هم يتعرضون لما نتعرض له سواء في سوريا والعراق او مصر، فان فكرة التنوع والتعايش هي الفكرة التي يتم ضربها، وبما اننا نحمل هذه الفكرة في تكويننا الوطني فاننا مستهدفون، ولذلك بحاجة الى قانون انتخاب يحقق صحة التمثيل ويقوينا كلبنانيين”.

أضاف: “احدى فوائد النسبية في قانون الانتخاب الذي طالبنا به منذ البدء ونذكر هنا بأن الاروثوذوكسي هو نسبي والتأهيلي هو نسبي والمختلط هو نسبي ومجلس الشيوخ مع مجلس النواب هو نسبي، هناك فائدة كبيرة لم نتحدث عنها، لكن الايام ستتحدث عنها بأنه لن يكون هناك احتكار لاحد من الطوائف والتيار “الوطني الحر” نطمح بان يكون التيار الشيعي الثالث لدى الطائفة الشيعية، والسنة ستعطينا هذه القدرة والامكانية، قدرة التنوع للوحدة لا التنوع للتخريب والتقسيم، بل لكي نغتني ونقوى اكثر، واليوم التيار في البقاع الشمالي وغدا في عكار وطرابلس والاقليم وكل مناطق لبنان لنثبت حب الناس ووجود الناس في هذا التيار”.

ثم انتقل باسيل إلى بلدة مجدلون، وافتتح باسيل مكتبا لـ”التيار الوطني الحر” عند مفترق البلدة، وغرس شجرة أرز في حديقته.