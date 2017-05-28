مقدمات نشرات الأخبار المسائية الأحد 28/5/2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”:

حال الإنتظار الصعب لإنجاز قانون انتخاب جديد، على عتبة الثلاثة أيام الأخيرة من العقد العادي للبرلمان، بدت اليوم غير مرشحة للاستمرار، وقد تشهد البلاد ولادة قانون جديد للانتخاب ربما في غضون العقد الاستثنائي للمجلس النيابي، الذي ينتظر صدور مرسومه في اليومين المقبلين، قانون باتت النسبية فيه أمر مسلم به.

أما أسباب هذا التفاؤل فليس فقط استمرار المشاورات الصامتة التي يضطلع بدورها الاساس النائب جورج عدوان، بل ما أعلنه اليوم النائب وليد جنبلاط، بقوله ننتظر المساعي الصامتة للخييرين للوصول إلى تسوية وفي مقدمهم النائب عدوان الذي سيكون طرحه هو الحل.

ومن أسباب التفاؤل أيضا، وبعد الموقف الايجابي ل”القوات اللبنانية” منها أمس، أثنى اليوم الوزير جبران باسيل، على تأثير النسبية في فك احتكار الطوائف في التمثيل البرلماني.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “NBN”

أعجوبة عدوان هل تستكمل ظهوراتها الشفائية، فتبعد خطر الدخول في كوما سياسية قاتلة؟.

وإذا كانت هذه الأعجوبة قد نالت موافقة الجميع على تقسيم الدوائر الانتخابية إلى خمس عشرة دائرة على أساس النسبية، فالخشية أن تحاول الشياطين التسلل إلى تفاصيلها، من خلال ما يمكن ان تضعه بعض الأطراف من شروط تعجيزية، كنقل المقاعد النيابية، أو ما يتعلق بنوعية الصوت التفضيلي، أو لكيفية احتساب نسب التصويت، وغيرها من الشروط التي قد تؤخر أو تنسف أي تسوية محتملة، خصوصا مع بروز بعض المواقف التي تحاول ربط فتح الدورة الاستثنائية بشروط أقرب إلى الابتزاز منها إلى المصلحة الوطنية.

مصادر للـ nbn أشارت إلى أن النائب عدوان سيطلع “التيار الوطني الحر”، خلال الساعات المقبلة، على أجواء الاتصالات وما توصلت إليه المشاورات من نتائج مع القوى السياسية التي أبدت بغالبيتها تعاونا وتجاوبا.

مصادر مسيحية رأت في نقل المقاعد المسيحية، أنه ينتقص من قيمة الصوت المسيحي في المناطق التي يسعى مؤيدو الطرح إلى نقلها، حيث تحقق للبعض مصالحه الخاصة.

مصادر الرئيس بري نقلت عنه تشديده رفض أي طرح من هذا القبيل.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

حراك بعيد عن الاعلام تتطاير منه اشارات إلى تطور ما حول قانون الانتخاب. ولكن على عادة اللبنانيين فإن الفول لا يكون إلا بالمكيول، في ظل انحسار المهل وتعدد الصيغ وتوزيع الدوائر، والجديد نقل المقاعد.

وفق المصادر، فإن المرحلة الحالية قد شهدت اقترابا من الحل، ولكن لا يعني ذلك بالضرورة الوصول إليه.…أما جلسة الخامس من حزيران المقبل، ففيها إفساح بالمجال للبحث المعمق عن صيغة تتقدم فيها النسبية.

في المنطقة، الساحة العراقية تسجل فارقا في الانجازات ضد “داعش” مع تحرير القحطانية، ويبقى تأمين الحدود مع سوريا في مساره.

وفي مسار القمع، لا تراجع سعوديا عن قتل اليمنيين، ولا عن التهجير والتدمير في منطقة العوامية، وسط تضليل اعلامي وعمى دولي. فقط ينظر العالم إلى السعودية لملياراتها المحرمة على فقراء المسلمين وأوطانهم، والمحللة لدونالد ترامب لمواجهة أزماته في الداخل وتمويل اطماع ادارته في العالم.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “mtv”

مواربة، وبالتلميح لا بالتصريح، أعلن “التيار الوطني الحر” موقفه المنتظر من مشروع القانون الذي يبحث، رئيس التيار جبران باسيل قال إنه مع النسبية وإن كل القوانين التي طرحها التيار تتمحور حول النسبية. بالقراءة السياسية هذا يعني ان التيار لا يعارض القانون الذي يعمل على تسويقه النائب جورج عدوان، وهو يرتكز كما أصبح معلوما على نسبية وفق 15 دائرة، وعلى الصوت التفضيلي انطلاقا من القضاء.

وابتداء من الغد، ستتكثف حركة الاتصالات والمشاورات العلنية وغير العلنية، توصلا إلى صيغة نهائية لمشروع عدوان، تنال موافقة مختلف الأطراف السياسية.

وفي المعلومات، ان البحث الأساسي سيتركز على ضمانات معينة، وان انجازا نوعيا سيتحقق على هذا الصعيد. فهل يعني كل هذا التفاؤل ان القانون المنتظر سيرى النور قريبا، وتحديدا في الخامس من حزيران؟.

الأمال معلقة والأنفاس محبوسة، فهل تكون الجلسة الثالثة لمجلس النواب ثابتة؟.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “OTV”

فلنعد قليلا إلى الوراء. وتحديدا، إلى عشية جلسة الثالث عشر من نيسان 2017. في تلك اللحظة السياسية بالذات، لم يكن عنوان الخلاف، لا النسبي ولا الأكثري ولا الضمانات. فثمة من كان يخطط حينها لتحويل الجلسة إعلان حرب على الميثاق والدستور، وما تبقى من ديموقراطية بعد تمديدين.

كان من المفترض بتلك الجلسة أن ترجئ عاما إضافيا احتمال اتفاق اللبنانيين على قانون انتخاب شكل عنوان انشطار الوطن، في زمن الوصاية كما بعدها، ألا وهو الشراكة المسروقة، والتوازن المضروب. في تلك الليلة، ثمة من وعد، فكان إرجاء الجلسة شهرا بقرار رئاسي، فسحا في المجال لوضع لمسات أخيرة على اتفاق أنجز.

لكن، لم يكد الفجر ينبلج، والديك يصيح مرة، لا ثلاث مرات، حتى نكث البعض بالوعد، وأخل بالعهد.

كثيرون خافوا أو ترددوا أو هزموا من الداخل. بعضهم قال إن الفراغ حتمي، والبعض الآخر منن النفس باحتمال العودة إلى خيار التمديد، في جلستين نفي جدول أعمالهما إلى خارج الدورة العادية، ليصير جدول الأعمال واقعيا محصورا ببند واحد، هو قانون الانتخاب، باتفاق أكيد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كانت لفتت إليه الـ otv غير مرة، حتى لا ينكر البعض الوعد الوليد، ولا يخل بالعهد الجديد.

قبل أيام، أخطأ كثيرون قراءة الإشارة الرئاسية إلى القانون النافذ. بعضهم قال إن الموقف ترجمة لصفقة. والبعض الآخر قال إنه استسلام. لكن ما فات الجميع، أن من حرر الإرادة عام 2005، ومن أعاد الحق إلى أصحابه في أقضية الغالبية المسيحية سنة 2008، ومن رفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وفق قانون لا يراعي الميثاق، لن يقبل لا اليوم ولا في أي يوم إلا بقانون يليق بشعب يؤمن أن الفرصة السانحة لتصحيح التمثيل اليوم، لن تتكرر في المدى المنظور.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “LBCI”

من “وحي غازي كنعان” إلى “أعجوبة جورج عدوان “، الأسبوع الطالع، هل سيكون أسبوع الآلام أم أسبوع القيامة بالنسبة إلى القانون الجديد للإنتخابات النيابية؟.

المؤشرات تدل على ان “قانون عدوان” ينطلق، ولكن بخطى حذرة تحاشيا للألغام: ضوء أخضر جاءه من النائب وليد جنبلاط الذي قال لل”أل بي سي آي”: “موافقون على طرح عدوان”. وحذر جاءه من النائب سليمان فرنجية الذي رأى الخطر الأكبر في عملية نقل المقاعد.

وبين ارتياح جنبلاط وحذر فرنجية، تتحرك شياطين التفاصيل لجهة نقاط عدة أبرزها: أين يعطى الصوت التفضيلي: في القضاء أو في الدائرة؟.

المعلومات المتوافرة حتى الساعة تشير إلى ان الصوت التفضيلي سيكون في القضاء. أما بالنسبة إلى نقل بعض المقاعد، التي هي أربعة، فتشير المعطيات إلى انها ستكون نجم جلسة إقرار القانون الاثنين في الخامس من حزيران المقبل.

ويقول المعنيون إن بند نقل المقاعد لن يكون عقدة أو لغما. أما بالنسبة إلى مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، فإن المعطيات تشير إلى ان المرسوم قد أعد، وأن توقيعه مسألة وقت قد لا يطول.

هكذا، انقلبت الدنيا رأسا على عقب، من قضاء الستين إلى قدر النسبية على خمس عشرة دائرة. أيام الوصاية كان يحكى عن “وحي كنعان”، واليوم هل يمكن الحديث عن “أعجوبة عدوان”: إثنان حتى الآن شهدا على الأعجوبة: الرئيس نبيه بري الذي أقر أمام عدوان بأعجوبته، والنائب وليد جنبلاط الذي أعطى الضوء الأخضر لنائب الشوف بإعلانه الموافقة على طرح عدوان.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المستقبل”

على الرغم من الهدوء الذي فرضته نهاية عطلة الأسبوع، إلا أن الحراك المتصل بقانون الانتخاب تابع مساره الصامت، وسط حديث عن ايجابيات تلوح في أفق النقاش القائم.

التفاؤل المقرون بالحذر، ترافق مع اهتمام الأوساط السياسية بخطوة رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل الجلسة النيابية إلى الخامس من حزيران، وما رافقها من تساؤلات قانونية ودستورية.

الاهتمام انسحب أيضا على كلام البطريرك الماروني مار بشار بطرس الراعي من البترون، والذي اعتبر أن السلطة أوصلت البلاد إلى شفير هاويتين التمديد والفراغ. وقال لقد تمادت الجماعة السياسية عندنا فوق المقبول.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

بلاد التشبيح أوطاني، وتحت هذه الأعراف تصبح الدولة سائرة على قوانين تصنعها بأيديها لا دستور لها ولا رقابة. ولأننا وطن يمتد إلى آخر الكون، فإن الحذاقة اللبنانية قادرة على تعيين سفراء من ديترويت إلى بيروت، ونقل التجربة المحلية إلى الولايات المتحدة من دون حذف ولا نقصان.

وعلى هذه القاعدة نحن ننقل سفراء، ننقل مقاعد، نمشي ملوكا فوق القانون، يصبح رئيس مجلس النواب خارقا حارقا متفجرا، ينتقل بلا جسر دستوري من الدورة العادية إلى الدورة الاستثنائية بكل طمأنينة، متخطيا حاجز الإذن والطلب، على اعتبار أنه رئيس يسأل ولا يسأل، فهو الحاكم على الأرض البالغة أوامره الفضاء، يعاقب ولا يعاقب، يصدر أوامره إلى أصحاب الكابلات غير الشرعيين بحجب قناة “الجديد” عن المشاهدين، وحرمان جمهور كبير متابعة المحطة التي يثقون فيها.

يستند إلى دولة مهترئة لن تجرؤ أن تقول له: “محلا الكحل بعينك”، وإلى وزراء يأتون إليه كحجاج عين التينة، وإلى مؤسسات رقابة أفرغوها من مضمونها وأصبح فيها غازي زعيتر الآمر بالمنكر والناهي عن المعروف، وباتت مؤسسات رقابية لا تلوي على صد قرار له.

ونورد هذا الموقف بعدما جرى إبلاغنا، عبر طرف ثالث، بشروط وضعها رئيس حركة “أمل” نبيه بري كخطوط حمر، في مقابل عودة بث قناة “الجديد” عبر الكابلات التي يسيطر عليها، وتتلخص هذه الشروط الأربعة بما يلي:

– ممنوع على “الجديد” ذكر إسم دولة الرئيس نبيه بري.

– ممنوع على “الجديد” ذكر أي خبر يتصل بحركة أمل.

– ممنوع على ا”لجديد” التطرق إلى أي وزير تحوم حوله شبهة فساد.

– ممنوع الحديث عن أي ملف فساد يتعلق بالحركة أو وزرائها إلا بعد تقديم طلب ومراجعة قيادة “أمل” التي ستبت الطلب في خلال أربع وعشرين ساعة.

وأمام هذه الشروط الأربعة ترد “الجديد”: لا كان البث ولا المحطة برمتها، إذا كانت ستقودنا إلى الزحف بالأربعة وتنفيذ ما يخالف قناعاتها. لم تكن “الجديد” يوما من الرعية والحاشية التي تطبل لملك وتعزف على وتر رئيس. وهذه المحطة إنما بنت سمعتها على صدقيتها ومكاشفتها للحقيقة والتي قارعنا بها المحاكم الدولية. وردنا سوف نضعه أمام القضاء، وندعي مرة جديدة على رئيس حركة “أمل” وعلى أولئك الذين يخولون لأنفسهم قطع البث، وهم مخالفون غير شرعيين ليس على رأسهم سوى الغطاء الأخضر. لقد حرم الرئيس نبيه بري جمهور المقاومة مشاهدة محطة وطنية أولى، وأجاز لنفسه الضغط على أصحاب الكابلات والإيعاز بتهديدهم عبر رجالاته إذا ما خالفوا الأمر.

في أي دولة نحن؟، وعن إي قوانين نتحدث، فهل من جهة قادرة على سؤاله؟. هل من وزير اعلام يقول اين دوري؟، وهل من حكومة تعلن بطلان قرارت قوى الأمر الواقع؟. هي ديمقراطية رئيس تخفى وراء طاولة الحوار لسنوات، لكنه في كل مرة كان نبيه بري السني الهوى الشيعي الهوية المليشاوي الانتماء.