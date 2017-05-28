القوات العراقية تسيطر على “مواقع حيوية” في الموصل

أعلنت القوات العراقية سيطرتها على “مواقع حيوية” في حي الزنجيلي شمال المدينة القديمة، بعدما شنت عملية عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأحياء في الجانب الغربي لمدينة الموصل من قبضة داعش.

وقال مصدر في الشرطة الاتحادية إن القوات توغلت بعمق 300 متر داخل الحي، ونشرت أسلحتها المضادة للعجلات المدرعة والمفخخة.

وأضاف المصدر أن عملية التوغل أدت إلى العثور على “مَضافات ومركز إعلامي لتنظيم داعش”، مشيرا إلى أن “المدفعية الميدانية تواصل قصف دفاعات التنظيم المتطرف في شمال المدينة القديمة”.

وكانت القوات العراقية شنت، السبت، عملية عسكرية لاستعادة ما تبقى من الأحياء التي لا تزال تحت سيطرة داعش في الجانب الغربي لمدينة الموصل.

وتحيط هذه الأحياء الثلاثة بالمدينة القديمة من الجهة الشمالية الغربية. ويعد هذا الهجوم الأخير في المعركة المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر لاستعادة الموصل من داعش، معقله في العراق.

ومنذ عدة أشهر تحاصر القوات العراقية المدينة القديمة، حيث المباني لصيقة والشوارع ضيقة من الجهة الجنوبية، لكنها لم تتمكن من التوغل بسبب صعوبة دخول الآليات هذه الأزقة.