كنعان: سيكون هناك قانون انتخاب ونقل المقاعد من الأمور التي لم تناقش مع الجميع بإسهاب

أعلن أمين سر تكتل “التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان، أن الطرح الجديد لقانون الانتخاب، كان احد احتمالين في كل مراحل الحوار الذي تم تطويره، مع الضوابط المطلوبة لوقف العد، مضيفا: “قلنا ونكرر انه سيكون هناك قانون انتخاب جديد والسعي سيستمر حتى اللحظة الأخيرة”.

وذكر في حديث للـ”LBCI”: “موضوع الصوت التفضيلي على القضاء، قطع شوطا كبيرا ولا اعتراض عليه، ونحن نتابع باهتمام مساعي النائب جورج عدوان”، لافتا الى أن “هناك بعض الأمور التي لم تناقش باسهاب بعد مع الجميع، ومنها نقل المقاعد”.