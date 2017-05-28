هاشم رد على رفول: سنبقى الأحرص على ما يجمع اللبنانيين وصولا لقانون لا يفرق ولا يقسم

رد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم على وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية بيار رفول، ببيان قال فيه:

“يبدو ان الوزير رفول لم يكن يعلم بما حصل في الدوحة وإبداعاتها حول قانون استعادة الحق لاصحابه وما كلف من جهد ليكون في حينه قانون المنتصر، ولم يكن منتبها لمجريات ما كان يجري في مسألة قانون الانتخابات واللجان التي شكلت فورا خلال السنوات الماضية وكأنه كان غائبا عن الافكار والاقتراحات التي قدمها دولة الرئيس نبيه بري وهي اساس ومنطلق كل الطروحات الراهنة والتي حرص على ان تحفظ حق الجميع من ضمن الثوابت والخيارات الوطنية”.

وأردف: “فيا ليت ما طرحه البعض لاحقا كانت منطلقاته ومقارباته وطنية لوفرنا كل السجال والنقاش العقيم لكن للاسف وكما نسمع ونرى أوصلونا الى ما وصلنا اليه لألف غاية وغاية، فرحمة بهذا الوطن وصيغته ونموذجه ووحدته والعيش الواحد فيه تمسكنا بكل المقومات الوطنية لنحفظ وطننا في هذا الزمن الرديء”؟.

وختم هاشم: “كفى تذاكيا واستخفافا بعقول الناس، فإلى متى ستبقى الامور هكذا، وليعلم من يعلم اننا سنبقى الاحرص على ما يجمع اللبنانيين وصولا للقانون الوطني الجامع الذي يجمع دائما ولا يفرق ولا يفرز ولا يقسم”.