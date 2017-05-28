ماكرون معلقاً على مصافحته لترامب: انتهى زمن تقديم التنازلات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يرى معنىً خاصاً في مصافحته المشهورة مع الرئيس دونالد ترامب في قمة الناتو الأخيرة .

وفي حديث الى صحيفة Journal du Dimanche، قال: “مصافحتي ترامب لم تكن بريئة بتاتاً وليست ضمن ألف باء السياسة بل هي “لحظة الحقيقة”. كان من الضروري أن نظهر معاً للجميع أنه انتهى زمن تقديم التنازلات حتى الرمزية منها”.

وشدد ماكرون على أنه ينوي أن يكون صارماً وصلباً مع كل نظرائه من زعماء الدول الأخرى لأن ذلك، حسب رأيه، الطريقة الوحيدة لشغل حيز له بينهم وفي وسطهم.

وأضاف: “ينطلق رؤساء الولايات المتحدة وتركيا وروسيا من منطق القوة، وهذا لا يزعجني. لا أؤمن بسياسة تبادل الشتائم علنا، ولكن خلال المباحثات الثنائية سأبدي صلابة ولن أجامل، لأن تلك الطريقة الوحيدة لنيل احترامهم”.

وتجدر الإشارة إلى أن شون سبايسر السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، كان قد أعلن أن علاقات طيبة قامت بين ترامب وماكرون بعد اللقاء الشخصي بينهما خلال قمة الناتو يوم 25 أيار الجاري.