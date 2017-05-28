الرياشي من نيوجرسي: المصالحة المسيحية المسيحية اثمرت رئيسا للجمهورية واحياءً للمؤسسات

احيا مركز نيوجرسي في “القوات اللبنانية” حفلة عشاء على شرف وزير الإعلام ملحم الرياشي حضرها عضو الكونغرس الاميركي في ولاية نيوجرسي السيد فرنك بالون ومسؤوليم اميركيين محليين في الولاية منهم قائمقام منطقة “Midlley” في نيوجرسي السيد Kenny Arwand، سفير لبنان في الامم المتحدة نواف سلام، والسيدة كارولين زيادة قنصل لبنان في الامم المتحدة، القنصل اللبناني في نيويورك السيد مجدي رمضان، رئيس قطاع الانتشار الدكتور انطوان بارد، نائب رئيس المقاطعة السيد ابراهيم جحا، منسق الولايات المتحدة السيد ماجد ضاهر، ورئيس منطقة الوسط الشرقي في الولايات المتحدة في “القوات” السيد كميل ساسين، نائب منسق الولايات المتحدة في “القوات” السيد طوني بارودي ورئيس مركز نيوجرسي Gus ابي سليمان.

افتتح العشاء بالنشيد الأميركي، اللبناني والقواتي، ورحب رئيس مركز نيوجرسي Gus ابي سليمان بالحضور، والقى كلمة في المناسبة نوه فيها بجهود الوزير ملحم الرياشي وباقي وزراء “القوات” في الحكومة، مشيداً بدورهم ونزاهتهم واستقامتهم، من ثم القى رئيس قطاع الانتشار الدكتور انطوان بارد كلمة نوه فيها بمراكز “القوات” بالانتشار التي بلغت 114 مركزا، مشددا على الدور الطليعي لـ”القوات اللبنانية” في الخارج، كما قدم وزير الاعلام واصفا اياه “بالصديق لثلاثين عاماً وهو مفخرة لكافة شهدائنا ونكوذجاً يحتذى به في الحكومة اللبنانية”.

بعدها القى الرياشي كلمة نقل فيها تحيات رئيس “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع للجالية اللبنانية في نيوجرسي، واستكملها بكلمة وجدانية، مذكرا اللبنانيين بجذورهم وارضهم ورائحة بخورها، مشددا على المصالحة المسيحية المسيحية التي اثمرت رئيسا للجمهورية واحياء للمؤسسات، وتوازنا طبيعيا مع الشريك المسلم في الوطن.

وبعد كلمات المسؤولين احيا الحفل المطرب جاد رحمة.

وشارك الوزير الرياشي والدكنور بارد وسائر المسؤولين القواتيين بالذبيحة الالهية في كنيسة مار شربل- نيوجرسي.

وفي المناسبة، القى كاهن الرعية الاب طوني عاقوري كلمة رحب فيها بالوزير الرياشي وسائر المسؤولين، متمنيا التوفيق للوزير في عمله في الحكومة.