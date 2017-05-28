تويني عاين المصابين في انفجار عرسال

عاين وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني المصابين جرّاء الانفجار الذي وقع في عرسال، في مستشفى الروم، حيث اضطلع على وضعهم الصحي، معتبراً “ان ما قاموا به جنب البلاد عملاً أمنياً كان سيطال الأبرياء وغيرهم”.

وأثنى تويني على الدور الطليعي الذي يؤديه أفراد المؤسسة العسكرية وبقية الأجهزة الامنية في الدفاع عن لبنان وحمايته من الاخطار المحدقة به، مشيرا الى “أهمية الالتفاف الشعبي حول الجيش وخصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة من عمر لبنان”.