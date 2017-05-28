زعيم كوريا الشمالية يشرف على إختبار سلاح جديد مضاد للطائرات

أشرف الزعيم كيم جونغ أون على اختبار نظام أسلحة جديد مضاد للطائرات وأمر بإنتاجه بشكل ضخم ونشره في كل أنحاء كوريا الشمالية وذلك بعد أسابيع من التجارب الصاروخية الباليستية التي أجرتها بيونغيانغ في تحد للعالم، حسبما ألعنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.

ولم توضح وكالة الأنباء المركزية الكورية طبيعة السلاح على وجه الدقة أو موعد التجربة التي قالت إن أكاديمية علوم الدفاع الوطني نظمتها وهي وكالة مدرجة على القائمة السوداء ويُعتقد أنها تطور صواريخ وأسلحة نووية.

وتدفع كوريا الشمالية من أجل تطوير مجموعة كبيرة من أنظمة الأسلحة منذ أوائل العام الماضي بوتيرة غير مسبوقة من بينها صاروخ بعيد المدى قادر على ضرب البر الأميركي وقامت في الأسابيع الأخيرة باختبار صاروخ باليستي متوسط المدى محققة بعض التقدم الفني.