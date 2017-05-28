إتفاق بين روحاني وأمير قطر على تعزيز التعاون بين طهران والدوحة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني مواصلة التعاون بين دول الجوار في منطقة الخليج، كونها من الأسس التي تقوم عليها السياسة الخارجية في إيران .

وقال روحاني خلال إتصال هاتفي مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، ان الطائفية من الآفات الكبرى التي تمس بالأمن، مشددا على أن شهر رمضان المبارك الفضيل يشمل افضل فرصة للتآخي بين المسلمين، داعيا الى تعزيز أواصر التعاون بين دول المنطقة لإحلال الاستقرار والهدوء في المنطقة.

وأشار الرئيس الإيراني الى الأهمية الكبرى التي توليها إيران لتنمية العلاقات مع دول الجوار وخصوصا دولة قطر، وقال ان استمرار التعاون مع دول الجوار في منطقة الخليج يأتي ضمن الاسس التي تقوم عليها السياسة الخارجية في إيران ، مؤكدا ثقته بإمكانية رفع العقبات الراهنة وتعزيز العلاقات الأخوية من خلال الارادة القوية لدي البلدين.

وشدد روحاني على ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية تسعى الى تكريس مناخ يسوده الإعتدال والوسطية والمنطق في العلاقات بين الدول، وتؤكد وضع الحلول السياسية في سلم الاولويات.

وتابع، ان دول المنطقة بحاجة الى مزيد من التشاور وتبادل الافكار لحل واحتواء التحديات الاقليمية؛ معلنا استعداد ايران لتقديم التعاون في هذا الاطار، لافتا إلى أن المنطقة تعاني من معضلة كبرى متمثلة في الارهاب والذي بامكانه ان يهدد أمن الجميع مما يتطلب التعاون المشترك بهدف التصدي له.

الى ذلك، قدم امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التهاني بمناسبة فوز روحاني لولاية رئاسية ثانية في إيران وحلول شهر رمضان المبارك؛ مؤكدا ان قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية تجمعهما علاقات عريقة وتاريخية وثيقة.

وفيما دعا الى مزيد من تعزيز العلاقات بين طهران والدوحة ، اكد الشيخ تميم آل ثاني ان بلاده لا ترى اي مانع في مسار تعزيز العلاقات الثنائية ؛ مضيفا ان الحوار والمفاوضات تشكل قطعا السبيل الوحيد لحل المشاكل، وان عملية الوساطة التي تبنتها دولة الكويت بالنيابة عن دول الشاطئ الجنوبي لمنطقة الخليج يجب ان تتواصل.

وفي الختام اكد امير دولة قطر انه سيوعز الى الجهات المعنية في بلاده باتخاذ الجهود لتنمية العلاقات بين طهران والدوحة.