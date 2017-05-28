خفر السواحل التركي: إحباط هجرة 124 شخصا بطريقة غير شرعية إلى أووربا

أحبط خفر السواحل التركي ، محاولة وصول 124 مهاجرا غير قانوني، أكثر من نصفهم سوريين، إلى أوروبا بطريقة غير شرعية، في مياه شواطئ ولايتي “إزمير” و”أنطاليا”.

وأفاد بيان صادر عن قيادة خفر السواحل، أن فرقها ضبطت 106 مهاجرا كانوا على متن قاربين مطاطيين في مياه ولاية “إزمير” المطلة على بحر إيجه ، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطريقة غير شرعية.

وأشار البيان إلى أن من بين الأشخاص الذين تم ضبطهم، 95 سوري، إضافة إلى 6 أشخاص من الكاميرون، و4 صوماليين، وآخر من الكونغو.

كما ضبطت خفر السواحل 18 مهاجرا سوريا وعراقيا كانوا على متن قارب مطاطي في مياه “أنطاليا” المطلة على البحر الأبيض المتوسط، خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا بصورة غير قانونية.

وتقوم السلطات التركية بضبط المهاجرين واللاجئين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا انطلاقاً من أراضيها، عملاً بإتفاق إعادة القبول المبرم بين أنقرة و الإتحاد الأوروبي في 18 آذار العام الماضي.