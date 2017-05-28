المدفعية التركية تقصف “قوات سوريا الديموقراطية” بريف حلب

إستهدفت المدفعية التركية مواقع لـ”قوات سوريا الديموقراطية” المتمركزة في محيط إعزاز وتل رفعت ومرعناز بريف حلب الشمالي.

ويأتي الإستهداف بحسب المصادر التركية، عقب قصف “قوات سوريا الديموقراطية” لمدينة مارع في ريف حلب الشمالي، بالمدفعية والصواريخ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.

وقالت مصادر ميدانية لـ”سكاي نيوز عربية”، إن الإشتباكات قد تجددت بين فصائل “الجيش السوري الحر” و”قوات سوريا الديموقراطية”، التي تحاول التقدم من محاورها في بلدتي الشيخ عيسى وعين دقنة إلى مواقع “الجيش الحر” في مدينة مارع.