الحرارة الى ارتفاع في الأيام المقبلة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس اليوم الاحد صاف الى قليل الغيوم، مع انخفاض درجات الحرارة، كما ترتفع نسبة الرطوبة على الساحل خلال الليل، غدا الإثنين قليل الغيوم، مع ارتفاع بدرجات الحرارة، أما الثلاثاء فالطقس قليل الغيوم اجمالا، مع انخفاض بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات ليلا.

طقس ربيعي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 14 الى 30 درجة. فوق الجبال من 12 الى 25 درجة. في الارز من 6 الى 17 درجة. في الداخل من 12 الى 30 درجة.

الرياح السطحية شمالية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و80 %.

حال البحر معتدل، حرارة سطح الماء: 26°م.