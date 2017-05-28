علماء: التغيرات المناخية تفقدك قدرتك على النوم

اكدت دراسة جديدة أن ارتفاع درجات الحرارة أثناء الليل، التي تأتي مع تغير المناخ يمكن أن تفقد قدرة الملايين على النوم ليلا، فقد أفاد فريق من العلماء الأميركيين في كلية ” كنيدى ” للعلوم التابعة لجامعة ” هارفورد” الأميركية ، أن الليالى التي لا يحصل فيها الأشخاص على القسط الكافي من النوم غالبا ما تأتى مع ارتفاع درجات الحرارة ليلا خلال أشهر الصيف ، ليعانوا المزيد من المتاعب سعيا للحصول على قسط من الراحة ، فضلا عن مواجهتهم المزيد من المتاعب في السنوات القليلة القادمة.

وأوضح العلماء أن تغير المناخ من المرجح يزيد من تواتر درجات الحرارة في الليل، في ظل توقعات بارتفاع معدلات الحرارة بحلول عامي 2050 و 2099 ، لتتضاعف الليالي التي لا يحصل فيها الأشخاص على القسط الكافي من النوم نتيجة لدرجات الحرارة المرتفعة في المستقبل، و تشير البيانات إلى مواجهة 9 ملايين أميركي لليالي نوم سيئة ، حيث سيرتفع متوسط درجات الحرارة ليلا بمعدل 1.8 درجة فرنهايت سنويا عن المعدل.