مصادر “عين التينة”: بري فوجئ بتأخير المرسوم.. وينتظر عدوان

نقلت مصادر عين التينة عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي فوجئ بتأخير مرسوم الدورة الاستثنائية، عدم قبوله بما وصفه شروط تعجيزية، يتمسك بها “التيار الوطني الحر”، الذي سيطلعه نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان على حصيلة المواقف في ما خص مشروعه، ومنها عدم قبول رئيس المجلس بنقل المقاعد المسيحية، او حتى الصوت التفضيلي على اساس طائفي، ونسب احتساب الاصوات، واعلان نتائج الانتخابات.