أبو زيد: حريصون على حياتنا المشتركة

سأل عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب أمل أبو زيد “ماذا يفيدنا لو ربحنا ثقة العالم كله وخسرنا ثقتنا ببعضنا وبوطننا ولذا نحن جميعا حريصون على حياتنا المشتركة وعيشنا الرضي ووحدتنا الوطنية فمن كان معها نحن معه والى جانبه ومن تنكر لها لا مكان له في قلوبنا وفي مجتمعنا كائنا من كان هذا المتنكر او المشكك”.

وأشار أبو زيد إلى انه “في حلك هذا الليل الدموي الذي يطبق على المنطقة ودولها وشعوبها وفي قلب الأزمة السياسية المعقدة والخطرة التي يعيشها لبنان راهنا، نفتقد كبارا من وطننا كانوا سباقين وعاملين مخلصين للمنطقة وخارجها، من اجل وحدة الصفوف ومنع النزاعات وصيانة الحياة المشتركة، وتثبيت الوحدة الوطنية والجنوبية تحديدا، وفي مقدمهم الطيبا الذكر المثلثا الرحمة المطرانان جورج كويتر وسليم غزال”.