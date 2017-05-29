الأمم المتحدة توقف دعم مركز فلسطيني بسبب إسمه

دولياتالاثنين 29 أيار 2017 الأمم المتحدة توقف دعم مركز فلسطيني بسبب إسمهأعلنت الأمم المتحدة أنها توقفت عن دعم مركز مجتمعي فلسطيني في الضفة الغربية بعد أن سمي على اسم امرأة شاركت في هجوم دام عام 1978 في إسرائيل.وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأمم المتحدة سحبت دعمها بعد علمها أن المركز سمي على اسم دلال المغربي.وأضاف المكتب “تمجيد الإرهاب أو المعتدين في أعمال إرهابية مروعة غير مقبول تحت أي ظرف”. المغربي، التي كانت عضوة في منظمة التحرير الفلسطينية التابعة لحركة فتح، شاركت في خطف حافلة عام 1978 على الطريق السريع الساحلي الرئيسي في إسرائيل، وقتل في الهجوم 38 مدنيا.وجاء إعلان الأمم المتحدة بعد يوم من سحب النرويج لتمويلها.وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطوة النرويج والأمم المتحدة.كلمات مفتاحية:الأمم المتحدةالمصدر: Sky News