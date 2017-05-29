الأمم المتحدة توقف دعم مركز فلسطيني بسبب إسمه

أعلنت الأمم المتحدة أنها توقفت عن دعم مركز مجتمعي فلسطيني في الضفة الغربية بعد أن سمي على اسم امرأة شاركت في هجوم دام عام 1978 في إسرائيل.

وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن الأمم المتحدة سحبت دعمها بعد علمها أن المركز سمي على اسم دلال المغربي.

وأضاف المكتب “تمجيد الإرهاب أو المعتدين في أعمال إرهابية مروعة غير مقبول تحت أي ظرف”.

المغربي، التي كانت عضوة في منظمة التحرير الفلسطينية التابعة لحركة فتح، شاركت في خطف حافلة عام 1978 على الطريق السريع الساحلي الرئيسي في إسرائيل، وقتل في الهجوم 38 مدنيا.

وجاء إعلان الأمم المتحدة بعد يوم من سحب النرويج لتمويلها.

وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطوة النرويج والأمم المتحدة.